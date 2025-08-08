Російський псевдосуд засудив «азовця» до 21 року ув'язнення

Південний окружний воєнний суд у Ростові-на-Дону засудив бійця бригади «Азов» Національної гвардії України Владислава Шпака до ув'язнення в колонії суворого режиму на понад 20 років. Про це у п’ятницю, 8 серпня повідомило російське ЗМІ «Медиазона» з посиланням на пресслужбу суду.

За версією російського псевдослідства, у червні 2020 році Владислав Шпак «з метою покращення матеріального становища, а також з ідеологічних міркувань» уклав контракт із Нацгвардією України та вступив до лав «Азову». З квітня по червень 2021 року чоловік проходив військову підготовку, російська прокуратура кваліфікувала це як «навчання для терористичної діяльності».

У лютому 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на Україну, Владислава Шпака разом з побратимами перевели з селища Урзуф на Донеччині до Маріуполя. Військовий брав участь в обороні комбінату «Азовсталь», а 17 травня 2022 року, здався в полон за наказом командування. Оборону «Азовсталі» російські слідчі кваліфікували як «участь у терористичній спільноті».

«З оголошених у суді матеріалів не зовсім зрозуміло, чим саме займався Шпак в “Азові”. У деяких документах йдеться про те, що він “виконував обов'язки кулеметника”, в інших його називають “помічником гранатометника”, а в третіх – “водієм-розвідником”», – зауважує «Медиазона».

Російська прокуратура вимагала для Владислава Шпака покарання у вигляді 22 років ув’язнення. В результаті псевдосуд у Ростові-на-Дону засудив «азовця» до 21 року ув'язнення в колонії суворого режиму, визнавши його винним за двома «терористичними» статтями.

Нагадаємо, 25 червня «Медиазона» повідомляла, що російський другий західний окружний воєнний суд протягом пів року ув’язнив 184 полонених українських військових за участь в операції на Курщині.