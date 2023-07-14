В США консервативні республіканці активізували зусилля щодо припинення військової допомоги Україні. Палата представників відхилила одну з таких спроб. Про це повідомляє Bloomberg.

Група ультраправих республіканців наполягала на розгляді низки поправок, які б заборонили будь-яку безпекову допомогу Україні, вилучили б 300 млн доларів зі щорічного бюджету на оборону для підготовки та оснащення українських солдатів і поставили б будь-яку допомогу Києву в залежність від звіту, який детально описує стратегію участі США.

Ініціаторами таких поправок були представники Республіканської партії, зокрема, Марджорі Тейлор Ґрін, Метт Ґаєц, Майкл Клауд і Воррен Девідсон. Вони також запропонували поправку, яка б заборонила передачу касетних боєприпасів Україні, всього через кілька днів після того, як адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про рішення відправити цю зброю в Україну.

Зазначається, що ультраправі члени Республіканської партії активізували заклики до скорочення або припинення допомоги Україні. Розбіжності всередині Республіканської партії поглибилися у вирішальний момент війни, коли Україна перебуває у розпалі контрнаступу, а Байден цього тижня звернувся до союзників по НАТО із закликом продовжувати надавати допомогу Києву.

Три чверті американців вважають, що для США важлива перемога України і переважна більшість підтримує надання Києву безпекової допомоги, згідно з опитуванням Президентського фонду та Інституту Рональда Рейгана. Ця думка є твердою серед демократів – 86%, і республіканців – 71%, а серед незалежних респондентів – 58%.

Щодо підтримки у сфері безпеки, то 59% опитаних американців заявили, що підтримують надання військової допомоги Україні, в тому числі три чверті демократів і половина республіканців.

Але рівень підтримки надання допомоги Україні загалом не змінився з часу проведення опитування в листопаді минулого року, яке показало, що 57% американців виступають за допомогу Києву.