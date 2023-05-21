В США Джорджтаунський університет запросив Дашу Навальную виступати на випускному

Джорджтаунський університет США запросив доньку ув’язненого російського «опозиціонера» Алєксєя Навального виступити на випускному 2023 року. Однак студентство виступило проти цієї ідеї. Про це повідомляє Politico.

22-річна Даша Навальна, яка вчиться на бакалавраті з психології у Стенфордському університеті, мала стати однією зі спікерів під час церемонії вручення дипломів у Школі дипломатичної служби Джорджтауну. Росіянку запросили розповісти випускникам про «свободу слова». Студенти ж написали адміністрації вишу низку листів, а також підписали петицію з протестом проти виступу Навальної.

Підписанти згадали, як Алєксєй Навальний у 2008 році підтримав російське вторгнення в Грузію і використовував ксенофобську риторику стосовно грузинів, а у 2014 році заявляв, що «Крим не повернеться Україні».

Також студенти нарікали на те, що Навальний називав мігрантів «тарганами« і використовував «гомофобний слюр».

«Промова на випускній церемонії має зламати авторитарні наративи і надати голос тим, хто ніколи не ставив під сумнів територіальну цілісність і не допускав дегуманізуючих висловлювань про сусідні країни. "Слава" не повинна підміняти досвід. Відсутність у пані Навальної заслуг, значущого досвіду, внеску в дипломатичну службу і міжнародні справи робить її кандидатуру недоречною», – додали студенти.

Утім, в університеті заявили, що не планують виключати Дашу з програми. В університеті повідомили, що Даша та інші спікери не будуть тиснути руки студентам. Однак донька Навального буде сидіти в першому ряду разом з двома іншими спікерами.