Дитина випала з вікна квартири по вул. Просвіти

21 липня в Тернополі з вікна четвертого поверху випав 5-річний хлопчик. Наразі дитина перебуває в реанімації у важкому стані.

Інцидент трапився близько опівночі з 20 на 21 липня. У поліцію про це повідомили медики Тернопільської обласної клінічної дитячої лікарні, куди «швидка» доставила п’ятирічного хлопчика з політравмою. Як з’ясувалося, дитина випала з вікна будинку, що на вулиці Просвіти.

Поліцейські встановлюють обставини нещасного випадку. Попередньо відомо, що хлопчик був на підвіконні, сперся на москітну сітку та випав, повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 21 липня.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо внесення факту травмування дитини в ЄРДР. Батьки хлопчика можуть відповідати за те, що допустили нещасний випадок. У поліції Тернопільщини також зазначили, що щороку фіксують трагічні випадки, коли маленькі діти випадають із вікон. Зазвичай це стається через неуважність дорослих. Поліцейські радять: