На виконання доручення президента Володимира Зеленського та рішення РНБО правоохоронні органи видворили з території всіх «злодіїв у законі». Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання РНБО.

«Досі у нас із початку року на території України перебували 34 людини, які мали статус "злодія в законі". На сьогодні у нас таких людей – нуль. Після рішення РНБО їх було 17, сьогодні жодного злочинця, який є під цими атрибутами, в нашій країні немає», – сказав Данілов.

Він також висловив упевненість, що після остаточного розв'язання питання щодо 42 кримінальних авторитетів, в Україні їх теж більше не залишиться.

«Якщо ви пам'ятаєте, у нас було 111 кримінальних авторитетів, які знаходились на території України і потрапили під наші санкції. На сьогодні є звіт, який я можу продемонструвати: із 111 лишилось 42, відносно яких сьогодні триває процедура видворення з нашої країни. 36 уже відправились за місцем свого бажання і 33 перебувають під слідством, вони знаходяться у відповідних наших інституціях», – зазначив Данілов.