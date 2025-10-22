Тору вже розсилають в єврейські громади в Україні

Головну книгу юдеїв – Тору – вперше повністю видали українською мовою. Тепер у всі єврейські громади в Україні надсилають перші примірники.

Федерація єврейських громад України опублікувала допис у фейсбуці 21 жовтня про те, що вперше в українській історії зʼявилося видання Тори українською мовою.

До роботи над виданням залучили перекладачів, лінгвістів, редакторів, равинів – а вся робота тривала близько двох років. Координаторами проєкту були рабин Леві Енгельсман і Варвара Коробкова.

«Було складно знайти рабинів, які вільно володіють українською, але нам вдалося створити професійну команду найвищого рівня. Інколи вони могли цілий день обговорювати переклад лише одного слова, — каже рабин Мейєр Стамблер, голова ФЄГУ. — Ми спиралися на авторитетні переклади іншими мовами, щоб досягти максимальної точності. Перекласти Тору мовою, якою її ніколи раніше не видавали, — це велика честь і водночас відповідальність. Адже так ми відкриваємо доступ до Слова Вс-вишнього для сотень тисяч євреїв, які говорять українською», – йдеться у дописі.