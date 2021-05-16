Биківнянське поховання жертв сталінського терору є найбільшим в Україні

Щороку у третю неділю травня в Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій, влаштованих тоталітарним сталінським режимом. Символом злочинів тоталітарної системи щодо застосування варварських методів розправи став Биківнянський ліс на околиці Києва, який став місцем таємного поховання жертв політичних репресій в 1937-1941 роках. Про це заявив президент Володимир Зеленський в День пам'яті жертв політичних репресій, повідомляє прес-служба глави держави в неділю, 16 травня.

За його словами, тоталітарна система застосовувала варварські методи розправи, руйнуючи тисячі доль і перетворюючи тисячі людей на табірний пил.

«Горезвісним символом цих злочинів є Биківнянський ліс на околиці Києва. Протягом 1937-1941 років він був місцем таємного поховання жертв політичних репресій, закатованих і розстріляних НКВД в київських тюрмах», – сказав Зеленський.

Зазначено, що сьогодні на в'їзді в Національний історико-меморіальний заповідник Биківнянські могили поставили кошик квітів від президента до меморіального знаку.

На думку істориків, кількість похованих у Биківнянському лісі може становити до 100 тис. осіб.

«Пам'ятаючи це, сучасне покоління незалежних українців і українська держава завжди має ставити захист життя, здоров'я, свободи і гідності кожної людини як найвищу цінність. Шануємо сьогодні пам'ять кожного загиблого і схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло політичних репресій. Вічна їм пам'ять», – сказав Зеленський.

Крім того, Служба безпеки України на згадку про жертв «Великого терору», влаштованого Кремлем, опублікувала документи про українського письменника і перекладача «розстріляного відродження» Валер'яна Підмогильного. У 1935 році його засудили нібито за участь у «контрреволюційній терористичній організації» до десяти років Соловецького табору.

Розстріляли українського прозаїка 9 жовтня 1937 року.

«Радянська влада десятиліттями брехала рідним навіть про причини загибелі. Дружині повідомили, що він помер у 1941 році від раку печінки. Пізніше рідні письменника отримали документ, що Валер'яна Підмогильного реабілітовано, а справу закрито «за відсутністю складу злочину», – йдеться у повідомленні СБУ.

Биківнянське поховання жертв сталінського терору є найбільшим в Україні. Упродовж 1937-1941 років вантажівки «ГаЗ-АА», які в народі називали «полуторками», майже щоночі привозили тіла розстріляних у київських в’язницях НКВД для таємного поховання у Биківнянському лісі.

Биківня, що пройшла шлях від території смерті до місця пам’яті, зафіксована у свідомості українців як прямий наслідок Великого терору, результат злочинів комуністичного режиму.