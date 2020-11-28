Кабінет міністрів підготує розпорядження щодо фінансування будівництва музею Голодомору у понеділок, 30 листопада

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів дофінансувати проект комплексу Національного музею Голодомору-геноциду. За його словами, уряд має підготувати відповідне розпорядження наступного понеділка. Про це глава держави повідомив під час вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні у суботу, 28 листопада.

«Були певні проблеми з фінансуванням цього проекту. Однак такі проекти мають виконуватися в обов’язковому порядку. Я дав доручення Кабінету міністрів, і вже в понеділок це питання буде вирішено. Проект буде обов’язково завершено», – відзначив він.

Офіс президента додав, що Кабінет міністрів у понеділок, 30 листопада, підготує розпорядження, яке відкриє можливості для дофінансування проекту музею.

Нагадаємо, що раніше спорудження меморіального комплексу передбачалось у дві черги. У 2008 році реалізували лише першу чергу – меморіальну, а музейної немає і досі.

До питання щодо проектування музею повернулися у 2016 році, тоді добудувати меморіальний комплекс закликав п’ятий президент України Петро Порошенко.

У липні 2017 році презентували ескізний проект будівництва музею, який схвалила архітектурно-містобудівна рада Києва. Згідно із проектом, музей розташовуватиметься у підземній частині пам’ятного знаку «Свіча Пам’яті» на вулиці Лаврській.

Зазначимо, що у листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Актом геноциду Голодомор також визнала на парламентському рівні низка країн. День пам’яті жертв Голодоморів вшановують в Україні щорічно, у четверту суботу листопада.

За даними істориків, протягом 1932-1933 років жертвами голоду, організований тоталітарним режимом СРСР, в Україні стали 10 мільйонів осіб. З цього числа майже 4 мільйони – люди, що померли безпосередньо від голоду, а понад 6 мільйонів – ненароджені діти.