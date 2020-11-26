Міністерство внутрішніх справ України підписало меморандум з Музеєм голодомору. До фондів Музею передадуть історичні кримінальні справи, які до цього часу зберігались в архівах. Про це повідомили у прес-службі міністерства у четвер, 26 листопада.

«В рамках співпраці МВС передасть до фондів Музею історичні кримінальні справи, які до цього часу зберігались в архівах. Зараз ми передаємо перші дві справи з Херсонської області. А після того, як буде добудований архів Музею, ми передамо всі оригінали документів», – заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, розсекречені матеріали надійдуть до Музею в оцифрованому вигляді, щоб зробити їх доступними не лише для науковців, але й у відкритому доступі.

«За даними істориків, навесні 1933 року щохвилинно в Україні помирало 17 людей. Тисяча людей щогодини, 25 тисяч українців щодня. В моєму рідному Харкові вози проїжджали по місту, збирали тіла і ховали без імені. За спробу вижити і врятувати дітей, українців карали з усією строгістю режиму. Голодомор – це злочин, злочин, що немає терміну давності. Ми засуджуємо катів українського народу та пам’ятаємо про мільйони загублених душ», – додав Аваков.

Нагадаємо, раніше СБУ розсекретила архівні матеріали про Чорнобильську катастрофу.