"Острозький коран" 19 ст. став доступним для перегляду онлайн

На Рівненщині, в межах проєкту «Експозиція “Острозькі татари”», оцифрували рукописний Острозький Коран XIX століття. Відтепер одна із найцінніших пам’яток спадщини мусульман України доступна до перегляду онлайн. Про це повідомили у пресслужбі Духовного управління мусульман Криму.

«Острозький Коран» – написав писар Ібн Адам Алі Мустафа у 1804 році. У рукописі, зшитому вручну, представлено 114 сур, зібраних у 19 зошитах, кожен із яких має до двадцяти сторінок. Текст на сторінках «Острозького Корану» написаний унікальною каліграфією, характерною для західних татар. Основний текст написаний чорним чорнилом з червоною пунктуацією. Книга вирізняється винятковою «мовною мозаїкою» – примітками українського діалекту, записаними арабським письмом.

«Найбільш вражаючою особливістю є унікальний мікс мовних традицій. На полях зустрічаються примітки українським діалектом, записані арабськими літерами», – написали у Музеї книги та друкарства міста Острог.

Переглянути та завантажити цифрову копію «Острозького Корану» можна за посиланням.