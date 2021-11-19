На платформі можна як «прогулятися» Чорнобилем, так і почитати різноманітні історії

В Україні запустили освітню та комунікаційну онлайн-платформу «Чорнобиль. Подорож», яка дає змогу здійснити віртуальну мандрівку зоною відчуження. Проект створило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів спільно з Державним агентством з управління зоною відчуження за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики, а розробила – веб-продакшн-студія Gremcy, повідомив у п’ятницю, 19 листопада, Офіс президента.

Перейшовши на сайт «Чорнобиль. Подорож», можна здійснити інтерактивну мандрівку у просторі та часі, зокрема політати над сучасною Прип’яттю, радіолокаційною станцією «Дуга» та покинутими селами Полісся, ознайомитися з хронологією аварії, світовим контекстом 1986 року, почути розмови про майбутнє зони відчуження та історії людей, чиї долі змінила катастрофа.

Сайт «Чорнобиль. Подорож» створений за принципами скролітелінгу – це безперервна розповідь з мультимедійними елементами, які активуються під час гортання й натискання.

Відомо, що над проектом працювала команда з понад двохсот фахівців, від істориків до радіологів. На сайті представлені розсекречені документи та наукові дослідження, які допомагають розібратися в причинах трагічних подій та розвіяти поширені міфи про Чорнобиль. У блоці «Люди» розміщені історії свідків, сучасників аварії на ЧАЕС.

До цього проекту можуть долучитися також люди, які мають свої історії, пов’язані з Чорнобилем. Для цього на сайті передбачена спеціальна форма, щоб доповнити проект своєю розповіддю. А щоб висловити думку про розвиток Чорнобиля, потрібно натиснути на відео з дискусією фахівців у блоці «Сьогодні, завтра».

Ця освітня та комунікаційна платформа стала продовженням однойменної мультимедійної виставки, яку 5 травня відкрили в Національному комплексі «Експоцентр України» до 35-річчя Чорнобильської катастрофи.