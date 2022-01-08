Внаслідок катастрофи літака МАУ загинули загалом 176 людей, дев’ятеро з яких були членами екіпажу

Колишній заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов повідомив, що в Україні знають імена ймовірних виконавців збиття літака МАУ, яке сталося 8 січня 2020 року біля Тегерана. Про це він написав у Twitter.

Мамедов працював у складі міжнародної групи з розслідування цього злочину.

«З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб», – написав він.

З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб.

У разі відмови визнати свою відповідальність та сплатити компенсації, може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов проти до @CIJ_ICJ . — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) January 8, 2022

У рубриці «Точка зору» на «Радіо Свобода» Мамедов написав, що за два роки розслідування правоохоронні органи України проводили криміналістичну експертизу (яка триває досі), слідчі експерименти, допити, а також працювали з відкритими джерелами. Мамедов зазначив, що Україна направила 26 запитів про міжнародну правову допомогу.

У своїй статті Мамедов опублікував імена імовірно причетних до злочину військовослужбовців нижніх ланок Корпусу вартових Ісламської революції (IRGC). Цим людям інкримінується службова недбалість, необережність та неналежне виконання службових обов’язків. Мамедов вказав на:

капітана Мехді Хосраві (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1),

першого лейтенанта Мейсама Хейроллахі (Meysam Kheirollahi, оператор),

третього лейтенанта Саєда Ахмада Мірі (Seyed Ahmad Miri, оператор),

першого лейтенанта Маґаммада Маджіда Еслама Дооста (Mohammad Majid Eslam Doost),

капітана Саджада Мохаммаді (Sajjad Mohammadi),

майора Хамеда Мабхута (Hamed Mabhout),

другого бригадного генерала Ібрагіма Сафаї Кіа (Ibrahim Safaei Kia),

бригадного генерала Алі Акбара Сейдуна (Ali Akbar Seydoun)

військового Іранської Армії полковника Мостафи Фараті (Mostafa Faratі).

Мамедов додав, що за два роки з боку Ірану фактично немає співпраці у справі.

«Слідство України просувалося б значно краще, якби Іран надав належне сприяння. Україні слід активізувати власне розслідування і наполягати на міжнародній співпраці з країнами, що також потерпіли», – зазначив Мамедов.

За його словами, у разі відмови Ірану визнати свою відповідальність та сплатити компенсації, Україні може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН.

Як інформував ZAXID.NET, 8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 осіб (57 канадців) на борту загинули. Через кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.

Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.

У квітні американські ЗМІ повідомили, що Іран навмисне приховував причину катастрофи літака МАУ над Тегераном. За даними The New York Times, високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хасана Рухані факт ракетного удару по пасажирському літаку.