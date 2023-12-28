З 1 січня зросте вартість послуг в сервісних центрах МВС

У середу, 27 грудня, Кабінет міністрів України вніс зміни до «Переліку платних послуг, що надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, та розміру плати за їх надання». Таким чином з 1 січня 2024 року зросте вартість низки сервісних послуг МВС. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Від 1 січня 2024 року у територіальних органів із надання сервісних послуг МВС зросте вартість таких послуг:

видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами підвищилася з 26 до 230 грн;

прийом теоретичного іспиту – з 13 до 250 грн;

прийом практичного іспиту – з 13 до 420 грн;

реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або її формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без неї, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок - з 200 до 350 грн.

До того ж, 27 грудня Кабмін змінив строк дії свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення паливних та вибухонебезпечних речовин. Вказані документи видають в сервісних центрах МВС, зараз строк їх дії розрахований на 1 рік.

На період воєнного стану строк дії таких документів автоматично продовжували. Лише за 2023 рік сервісні центри МВС видали та продовжили термін понад 40 тис. таких свідоцтв на перевезення небезпечних вантажів.

Відпепер таку можливість скасували, а це означає, що організація або перевізник має звертатися до сервісного центру МВС. Там фахівці здійснюють технічний контроль і перевіряють придатність транспорту для перевезення небезпечних вантажів. Свідоцтво видають на всі транспортні засоби EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU категорій N та O, але лише після успішного проходження перевірки.