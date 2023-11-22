Починаючи з 22 листопада майбутні водії можуть складати теоретичний іспит в сервісному центрі МВС без навчання в автошколі. Раніше кандидатам у водії необхідно було обов’язково проходити теоретичну частину навчання в акредитованому навчальному закладі. Про це повідомляється на сайті Головного сервісного центру МВС.

Постанова, якою затверджено механізм складання теоретичного іспиту для допуску до керування транспортними засобами після самостійної підготовки – набрала чинності.

Також скласти теоретичний іспит можна буде і в Центрах надання адміністративних послуг. Для цього потрібно перепідписати узгоджені рішення з сервісними центрами МВС. Для складання теоретичних іспитів Центрам надання адміністративних послуг необхідно оснащити відповідними технічними засобами контролю з використанням фото-, відео- та аудіофіксації.

Особи, які вирішили самостійно опанувати теоретичний матеріал, можуть використовувати друковану чи електронну навчальну літературу або вчити правила дорожнього руху відповідно до тем типової навчальної програми. Майбутні водії можуть скористатись онлайн-тренажером із ПДР на сайті Головного сервісного центру МВС. Він відображає всі питання, які будуть на теоретичному іспиті.

Для складання теоретичного іспиту необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше – іспит не складено. Наступна спроба буде можлива не раніше 10 днів. Цей час виділяється для того, щоб кандидат у водії міг краще підготуватися. У майбутніх кермувальників є необмежена кількість спроб для складання теоретичного іспиту.

Для проходження тестування, майбутні водії звертаються до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Вони мають отримати талон запису через функціонал е-запис або через термінал сервісного центру МВС.Із собою мають взяти наступний пакет документів:

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або ID-картку чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон (надається разом з довідкою про місце проживання);

медична довідка, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії;

ідентифікаційний номер;

наявне посвідчення водія (у разі отримання права на керування транспортними засобами іншої категорії).

Людина повинна повідомити адміністратору сервісного центру МВС, що самостійно опанувала теоретичний навчальний матеріал на відповідну категорію транспортного засобу. Вартість складання теоретичного іспиту коштує 13 грн. У разі успішного складання теоретичної частини іспиту, майбутні водії звертаються до будь-якого акредитованого навчального закладу та розпочинають практичне навчання. Після успішного складання практичного іспиту в автошколі, особа складає іспит у сервісному центрі МВС і отримує посвідчення водія.