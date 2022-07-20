В Україну повернули вже 46 дітей, яких депортували російські загарбники, повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук на брифінгу в середу, 20 липня.

За її словами, які цитує «Укрінформ», без поіменних списків дітей не можна розпочати пошукових дій.

«Перший етап – нам потрібно ідентифікувати дітей. Ми це робимо усіма можливими способами. Повірте, це звірка всіх можливих баз даних: і медичної сфери, і соціальної сфери, і освітньої сфери, щоби зібрати якомога більше даних про дитину, яка заявлена як депортована чи переміщена», – повідомила Герасимчук.

Далі, за її словами, оскільки українська сторона не має доступу ні на тимчасово окуповані території, ні на територію Росії, пошукові дії проводять міжнародні організації, які мають мандат на такий вид діяльності.

«Тому наше завдання – наповнити максимум список інформацією і передати його в міжнародну організацію», – наголосила уповноважена президента.

Вона зауважила, що повернення кожної дитини буде індивідуальним випадком і єдиного якогось алгоритму, за яким можна відразу повернути всіх дітей, зараз не існує.

Герасимчук поінформувала, що питання повернення та пошуку дітей, яких росіяни депортували з України, обговорюється через посередників. За її словами, Україна у питанні пошуку дітей співпрацює з Міжнародним червоним хрестом, ЮНІСЕФ та іншими організаціями, які в той чи інший спосіб долучаються до цього процесу.

Водночас вона констатувала, що наразі не можна точно сказати, скільки українських дітей із супроводом чи без росіяни перемістили або на окуповану територію, або до своєї країни. Влада держави-агресорки заявляє про вивезених 350 тис. дітей, однак, за словами Герасимчук, українській владі достеменно відомо про 5100 незаконно вивезених дітей, однак ця кількість зростає.

За її словами, серед примусово депортованих росією дітей більшість становлять вивезені разом із кимось із дорослих – родичами, батьками тощо. Частина – це діти, які втратили батьків під час війни, ще частина – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни від рук росіян в Україні загинули щонайменше 353 дитини.