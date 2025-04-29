ВАЗ більше року стояв автостоянці по вул. Капушанській

У вівторок, 29 квітня, на автостоянці на вул. Капушанській в Ужгороді згорів ВАЗ. Авто підпалили четверо дітей, віком від 9 до 11 років.

Повідомлення про пожежу надійшло на «102» близько 6:00, розповіли у поліції Закарпатської області.

«ВАЗ перебував на автостоянці понад рік. Встановлено, що підпал вчинено умисно. Неподалік місця події поліцейські виявили чотирьох дітей, які, ймовірно, і є причетними до події. Діти планували зігрітися та розвели вогонь, який в подальшому і пошкодив транспортний засіб», – зазначили правоохоронці.

Наразі малолітні, віком від 9 до 11 років, разом з батьками перебувають у відділку поліції та дають покази. Слідчі визначаються з правовою кваліфікацією події.