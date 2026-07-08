З вікна третього поверху Ужгородського районного центру комплектування та соцпідтримки вистрибнув чоловік. Про це ZAXID.NET повідомили у поліції Закарпатської області у середу, 8 липня.

За словами речниці Ганни Дан, повідомлення про інцидент надійшло о 13:40 від перехожого.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«З вікна третього поверху впав чоловік. На місце виїхала слідчо-оперативна група, вона працює на місці події», – зазначили в поліції.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У центрі комплектування ситуацію наразі не коментують. За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, мобілізований перебував на збірному пункті, після того як його розподілили для проходження служби в одному з підрозділів Нацгвардії України на території Закарпатської області.

«Після падіння чоловіка госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги. Він вижив, однак отримав важкі травми, зокрема серйозні ушкодження тазу», – написав депутат у телеграмі.

Нагадаємо, у квітні 2026 року представники омбудсмена виявили в Ужгородському РТЦК низку серйозних порушень прав людини, зокрема незаконне утримання чоловіків і неналежні умови перебування.

У червні керівник ТЦК та начальник групи військового обліку центру комплектування отримали підозри в перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі 20 людей.