Ужгородця затримали під час одержання 3 тис. доларів на вул. Марії Заньковецької

Правоохоронці затримали 53-річного ужгородця, який вимагав у підприємця фіктивний борг. Рекетиру загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 7 жовтня, підозрюваний приїжджав до потерпілого, телефонував йому та вимагав спочатку 40 тис. доларів. Йшлося нібито про борг за допомогу з оформленням земельної ділянки. Згодом, розуміючи, що ця сума для підприємця завелика, вимоги зменшили до 10 тис. доларів.

«Щоб змусити підприємця платити, йому погрожували фізичною розправою, переслідуванням і пошкодженням майна. Після отримання перших грошей вимагання не припинилося – суми продовжували зростати, а до вигаданого боргу додали ще й відсотки», – розповіли правоохоронці.

У липні потерпілий передав 3 тис. доларів, у серпні – 4 тис. доларів. 6 жовтня під час отримання чергових 3 тис. доларів 53-річного рекетира затримали. Як видно на фото правоохоронців, затримання проходило на вул. Марії Заньковецької в Ужгороді.

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Ужгородцю інкримінують ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Що відомо про угруповання?

У прокуратурі перевіряють причетність до вимагання ще одного спільника, який тривалий час перебуває за кордоном, переховуючись від правоохоронців. За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, угруповання пов’язують з колишнім заступником начальника Управління боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) у Закарпатській області Олегом Коноваленком, який живе в Угорщині, переховуючись від правосуддя.

Після завершення кар’єри у силових службах підполковник міліції очолив Федерацію легкої атлетики у Закарпатській області. У вересні 2024 року Коноваленко потрапив у скандал. У мережі з’явилося відео, як функціонер тренується у залі для єдиноборств у спортивному костюмі з написом «Russia» та жартує про виключення Закарпаття зі складу України. У ФЛАУ тоді попросили втрутитися у справу правоохоронців.