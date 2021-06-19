Внаслідок пожежі без житла залишилося 15 людей

У п’ятницю ввечері, 18 червня, в Ужгороді сталася пожежа на території ромського табору поблизу тубдиспансеру в мікрорайоні «Шахта». За однією з версій, вогонь спалахнув після того, як один із мешканців підпалив будинок. Без житла залишилося 15 людей.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Закарпаття Анна Дан, згоріли п’ять будинків, наразі триває огляд місця пожежі та опитування місцевих мешканців. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 статті 194 ККУ (підпал).

Депутат Ужгородської міськради, голова ГО «Об’єднання ромів Ужгорода» Мирослав Горват у коментарі ZAXID.NET зазначив, що внаслідок масштабної пожежі без житла залишилися 15 людей, серед них – четверо дітей.

«Рятувальники організовують тимчасове місце перебування для людей, які залишилися без помешкання. Встановлюють пункт перебування поблизу школи в мікрорайоні «Шахта». Департамент соцполітики допоможе із харчуванням на якийсь час», – сказав Горват. Він також підтвердив, що наразі йдеться про підпал, до якого може бути причетний один із місцевих мешканців. Про мотиви злочину наразі не повідомляється.