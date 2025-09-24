Інцидент стався вночі на вул. Тиводара Легоцького

Правоохоронці затримали 16-річного ужгородця, якого підозрюють у підпалі автомобіля ВАЗ на вул. Тиводара Легоцького. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 24 вересня, інцидент стався напередодні близько 00:30. Невідомий підійшов до автівки, облив її з каністри легкозаймистою сумішшю, підпалив та втік.

На пошуки палія залучили кінолога зі службовим собакою, який взяв слід та допоміг визначити ймовірний маршрут втечі підозрюваного. Додатково поліцейські опрацювали відео з камер спостереження та опитали свідків.

«Зібрані докази вказують на причетність до злочину 16-річного ужгородця. Відомо, що у нього з потерпілим існував давній конфлікт. Неповнолітнього розшукали та доставили до райуправління поліції. Дотримуючись методики “зеленої кімнати”, його опитали у присутності батьків. Хлопець зізнався у скоєному», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Санкція статті передбачає від трьох до десяти років ув’язнення.