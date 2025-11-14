Йдеться про спальний район по вул. Генерала Свободи та Ігоря Сікорського

У четвер, 13 листопада ужгородські депутати доручили посадовцям мерії передбачити в бюджеті на 2026 рік 1,5 млн грн на проведення капітального ремонту спортивно-ігрових майданчиків. Рішення ухвалили у відповідь на електронну петицію мешканців житлового кварталу.

Йдеться про спальний район міста по вул. Генерала Свободи та Ігоря Сікорського, де у дев’яти багатоповерхівках живуть 3 тис. мешканців. Територія формує велику зелену зону, в якій розташовані 6 дитячих майданчиків, однак усі вони перебувають у занедбаному та аварійному стані.

У липні 2025 року мешканець кварталу Микола Таран зареєстрував петицію до міської ради з проханням відремонтувати дитмайданчики. За 4 дні електронний документ зібрав 250 необхідних голосів і його направили на розгляд Ужгородської міської ради. Усі 6 майданчиків кварталу перебувають у занедбаному стані

Під час сесії 13 листопада петицію мешканців мікрорайону підтримали 30 з 32 депутатів присутніх у залі. Керівникам департаментів фінансів та міської інфраструктури доручили запланувати 1,5 млн грн на ремонт майданчиків при формуванні бюджету міста на 2026 рік.