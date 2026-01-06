З 2023 року Наталія Комарова перебуває під санкціями

Ужгородський міськрайонний суд визнав ексгубернаторку Ханти-Мансійського автономного округу Югра Наталію Комарову винною у фінансуванні російської агресії і призначив їй 7 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 23 грудня, сенаторка РФ, яка з 2010 по 2024 рік обіймала посаду губернатора Ханти-Мансійського округу, у лютому 2023 року підписала постанову місцевого уряду про затвердження виплат та компенсацій громадянам Росії, які беруть участь у війні проти України, передбачивши по 400 тис. рублів за укладання контракту з російською армією та 500 тис. рублів за поранення на фронті.

Також чиновниця ухвалила рішення про першочергове надання земельних ділянок для будівництва, субсидії на придбання житла та низку пільг для учасників війни. Окрім того, неодноразово передавала дрони, прилади нічного бачення, ноутбуки та іншу техніку російським військовим.

Наталію Комарову судили заочно. Під час засідання суд ознайомився з доказами вини російської посадовиці, зокрема, оприлюдненими в мережі офіційними документами, підписаними губернаторкою.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ірина Шепетко визнала Наталію Комарову винною у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, та призначила їй 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати будь-які посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги на строк три роки з конфіскацією майна. Вирок можуть оскаржити в апеляції.

Зазначимо, з 2023 року Наталія Комарова перебуває під санкціями Держдепу США за участь в російській агресії, а також включена до санкційного списку України, Євросоюзу, Канади та Австралії за розповсюдження російської пропаганди, а також причетність до депортації українських дітей та їх всиновлення російськими сім’ями.