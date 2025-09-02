Затриманий нещодавно переїхав до Ужгорода після звільнення з тюрми

Правоохоронці затримали 34-річного уродженця Мелітополя, який, вийшовши з тюрми, намагався налагодити наркоторгівлю в Ужгороді. Рецидивісту загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 2 вересня, психотропи наркодилеру відправили службою доставки із Дніпра. У посилці із взуттям були пакети із 4-ММС та метамфетаміном, які підозрюваний мав «закладати» в Ужгороді.

«Затриманий тільки нещодавно переїхав до Ужгорода після звільнення з місць позбавлення волі, де відбував покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження. Правоохоронці затримали його відразу після отримання посилки. Під час обшуку у чоловіка виявили 18 згортків з психотропами та марихуаною», – зазначили у прокуратурі.

Уродженця Мелітополя арештували із можливістю внести заставу і помістили до Закарпатської установи виконання покарань №9. За незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин (ч. 1 ст. 307 КК України) йому загрожує від чотирьох до восьми років ув’язнення.