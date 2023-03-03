У центрі проводитимуть форуми, екскурсії та їконференції

В Яворівському національному природному парку 3 березня відкрили еколого-просвітницький центр. Його облаштували у рекреаційній зоні «Верещиця». Проект «Ровелове Розточчя – разом попри кордони» реалізували за кошти європейського гранту спільно з польським партнером – Розточанським національним парком (Люблінське воєводство).

«Центр відповідає всім вимогам сучасності – оснащений технологіями енергозбереження з використанням сонячних акумуляторів та твердопаливного котла. Він стане зручною базою для офіційних зустрічей, форумів, екскурсій та професійних конференцій», – повідомив голова Яворівської районної державної адміністрації Ярослав Камінський.

Проект «РовеЛове Розточчя – разом попри кордони» реалізували за кошти європейського гранту в межах транскордонної програми співробітництва PL-BY-UA. Вартість будівництва центру – 252 тис. євро. Загальний бюджет проекту – 2 млн євро, 90% якого – кошти ЄС. Його допомагали реалізовувати Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» та департамент екології та природних ресурсів ЛОВА.

«Важливим фактором також є те, що проект реалізували саме на території української частини міжнародного українсько-польського біосферного резервату «Розточчя», який є частиною всесвітньої мережі біосферних резерватів», – зазначив заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко.

Також за проектом на Розточчі створили велосипедну інфраструктуру – промаркували маршрут в Польщі та Україні, вздовж шляху встановили станції відпочинку та ремонту велосипедів з дерев’яними альтанками, столами, лавками, інформаційними табличками.

Станції для зупинки велосипедистів (фото ZAXID.NET)

«Еколого-просвітницький візит-центр у Верещиці стане освітньою базою, простором для виставок на тему природи та культури, місцем для зустрічей молоді та виступів фольклорних колективів, а також туристично-інформаційними пунктами. Партнери проекту проведуть там транскордонні заходи, семінари та освітні зустрічі. Також будуть підготовлені та розповсюджені інформаційно-туристичні видання про природну спадщину», – зазначено в описі проекту.

Туристи, які відвідують Розточчя, можуть скористатися спеціальним сайтом з велосипедним маршрутом, де можна знайти інтерактивні карти, або завантажити мобільний додаток з веломаршрутами.

Інформаційні стенди з картою (фото ZAXID.NET)

Центральний велосипедний маршрут веде через Розточчя, з’єднуючи його північний та південний кінці. Починається в польському Краснику, йде через Радечницю, Щебрешин, Звежинець, Юзефув, Сусець, Белжець, Любича Королівська, Гребенне, перетинає кордон з Україною, потім через Раву-Руську, Крехів і доходить до району Львова Брюховичів. Територією України від головного маршруту проведено два відгалуження. Перше, довжиною 11 км, пролягає від Крехова до Жовкви, друге довжиною 21 км – від Лозино через Івано-Франкове до Верещиці в Яворівському національному природному парку. Довжина основного маршруту – 256 км.