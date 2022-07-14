Росія почала інтенсивну кампанію дезінформації проти України, ЄС і НАТО, заявляючи про «контрабанду зброї», яка поставляється союзниками. Про це заявив речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано в інтерв'ю «Укрінформу».

«З точки зору ЄС, російська пропаганда та дезінформація здійснює такі спроби дуже регулярно й масовано. Фактично, вся інформація, що виходить із Кремля або від Міністерства оборони або Міністерства закордонних справ Росії, є такою масованою пропагандою та звичайною брехнею», – заявив Стано.

За його словами, був встановлений механізм моніторингу і контролю за тим, щоб обладнання, яке надається країнами-членами ЄС, використовувалося для цих заявлених цілей.

«Наша допомога є об’єктом жорсткого контролю та захисних заходів, у тому числі в той час, коли вона вже була поставлена. Це включає моніторинг використання такого обладнання з урахуванням міжнародних норм щодо дотримання прав людини та гуманітарного права, а також можливість регулярного інформування та/або перевірки на місцях поточного стану цього обладнання, коли це є необхідним, і коли це дозволяють зробити умови, що склалися», – пояснив Стано.

Порядок контролю за переміщенням обладнання, що постачається з використанням Європейського фонду миру (European Peace Facility), забезпечується в ході всього процесу поставки та після його завершення у співробітництві зі Збройними Силами України.

«Ми не маємо причин не довіряти Уряду України, який веде боротьбу, щоб захистити свою країну та народ України від жорстокої агресії», – додав Стано.