Авто виявили на арештмайданчику

У Тернополі жінка звернулася до правоохоронців з проханням передати автомобіль, який вона ще у 2022 році купила на потреби ЗСУ. З’ясувалося, що протягом чотирьох років мікроавтобусом користувалися сторонні люди.

Автомобіль марки Volkswagen тернополянка купила у 2022 році як гуманітарну допомогу. Вартість транспорту становила понад 247 тис. грн. Авто мало поїхати на схід разом із однією з бригад Збройних сил України, повідомили в прокуратурі Тернопільщини у понеділок, 16 березня.

Правоохоронці встановили, що автомобіль використовувався сторонніми особами. Під час розслідування кримінального провадження зловмисників затримали, оголосили підозри, а авто відправили на арештмайданчик. Жінка помітила авто на спеціалізованій стоянці та звернулася в поліцію. Вона пред’явила усі документи та довела, що придбала саме цей автомобіль на потреби військової частини у 2022 році. Тернополянка наполягала, щоб транспорт передали військовим.

За даними прокуратури, слідчий суддя на засіданні 12 березня задовольнив клопотання адвоката – скасував арешт із речового доказу і передав автомобіль Volkswagen на потреби ЗСУ в одну з військових частин.