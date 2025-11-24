У дохід держави конфіскували авто Toyota Land Cruiser 200

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими деякі активи колишнього керівника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області. Їх стягнули на користь держави. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань в понеділок, 24 листопада.

Раніше повідомлялось, що працівники ДБР виявили в колишнього керівника одеської податкової елітні авто, придбані за заниженими цінами.

Ідеться про автомобілі Toyota Land Cruiser 200 (2018 року випуску) та Audi RSQ8 (2020 року випуску), які родина експосадовця купила за суттєво заниженими цінами – 300 тис. грн та 1,4 млн грн відповідно. Водночас загальна ринкова вартість цих автомобілів становила понад 5,3 млн грн.

Згодом родина експосадовця продала Audi RSQ8 за ринковою вартістю, а за вторговані гроші купила BMW X7 xDrive.

Правоохоронці традиційно не називають імені фігуранта, однак обставини справи вказують на ексначальника ГУ ДПС в Одеській області Руслана Хвана.

Суд частково задовольнив позов САП та стягнув в дохід держави автомобіль Toyota Land Cruiser 200 та частину вартості автомобіля Audi RSQ8 на суму 2,8 млн грн.