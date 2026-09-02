Віталій Коваль був міністром агрополітики та продовольства з вересня 2024 року до липня 2025-го

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов про визнання необґрунтованими активів ексміністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля. Йдеться про квартиру в Києві, яку посадовець оформив на тещу. З Коваля стягнули у дохід держави 4,35 млн грн. Про це в середу, 2 вересня, повідомила пресслужба суду у фейсбуці.

«ВАКС визнав необґрунтованими 53,15% вартості квартири. З відповідача в дохід держави стягнули вартість цієї частини активу – 4 353 176 грн», – йдеться у рішенні суду.

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Як раніше повідомляв ZAXID.NET, у 2024 році журналісти «Слідства.Інфо» з’ясували, що Віталій Коваль мешкає у київському ЖК преміумкласу в квартирі площею 170 м². Нерухомість вартістю майже 18 млн грн оформлена на його тещу Галину Баранюк.

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Журналісти встановили, що пенсіонерка проживає у Чернівцях і раніше працювала бухгалтеркою на місцевих підприємствах. У 2014–2020 роках вона заробила 495 тис. грн, що в середньому становить близько 6 тис. грн на місяць. Також, за даними «Слідства.Інфо», Галина Баранюк не продавала жодної нерухомості, яка могла б забезпечити прибуток для купівлі квартири в Києві за 17,7 млн грн у 2021 році.

«Оскільки в дохід держави стягнуто вартість активу, а не саме майно, суд скасував арешт, накладений на квартиру ухвалою Вищого антикорупційного суду від 6 травня 2025 року. Інші заходи забезпечення позову залишено без змін», – повідомив ВАКС.

Рішення суду можна оскаржити протягом 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, Віталій Коваль очолював Міністерство аграрної політики та продовольства України з вересня 2024 року до липня 2025 року. До цього він був головою Фонду державного майна України, а у 2019–2023 роках – керівником Рівненської ОДА.

Наразі Коваль очолює Рівненське обласне об’єднання організацій «Роботодавці Рівненщини». У червні 2026 року він достроково склав мандат депутата Рівненської міської ради.