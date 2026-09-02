ВАКС стягнув понад 4 млн грн з ексміністра Віталія Коваля через квартиру його тещі
Пенсіонерка не мала достатніх доходів, щоб самостійно придбати нерухомість за 17,7 млн грн
Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов про визнання необґрунтованими активів ексміністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля. Йдеться про квартиру в Києві, яку посадовець оформив на тещу. З Коваля стягнули у дохід держави 4,35 млн грн. Про це в середу, 2 вересня, повідомила пресслужба суду у фейсбуці.
«ВАКС визнав необґрунтованими 53,15% вартості квартири. З відповідача в дохід держави стягнули вартість цієї частини активу – 4 353 176 грн», – йдеться у рішенні суду.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
Як раніше повідомляв ZAXID.NET, у 2024 році журналісти «Слідства.Інфо» з’ясували, що Віталій Коваль мешкає у київському ЖК преміумкласу в квартирі площею 170 м². Нерухомість вартістю майже 18 млн грн оформлена на його тещу Галину Баранюк.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Журналісти встановили, що пенсіонерка проживає у Чернівцях і раніше працювала бухгалтеркою на місцевих підприємствах. У 2014–2020 роках вона заробила 495 тис. грн, що в середньому становить близько 6 тис. грн на місяць. Також, за даними «Слідства.Інфо», Галина Баранюк не продавала жодної нерухомості, яка могла б забезпечити прибуток для купівлі квартири в Києві за 17,7 млн грн у 2021 році.
«Оскільки в дохід держави стягнуто вартість активу, а не саме майно, суд скасував арешт, накладений на квартиру ухвалою Вищого антикорупційного суду від 6 травня 2025 року. Інші заходи забезпечення позову залишено без змін», – повідомив ВАКС.
Рішення суду можна оскаржити протягом 30 днів з дня його проголошення.
Нагадаємо, Віталій Коваль очолював Міністерство аграрної політики та продовольства України з вересня 2024 року до липня 2025 року. До цього він був головою Фонду державного майна України, а у 2019–2023 роках – керівником Рівненської ОДА.
Наразі Коваль очолює Рівненське обласне об’єднання організацій «Роботодавці Рівненщини». У червні 2026 року він достроково склав мандат депутата Рівненської міської ради.