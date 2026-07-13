Андрій Деркач живе в Росії та працює сенатором у Раді Федерації від Астраханської області

Вищий антикорупційний суд визнав винним у державній зраді та незаконному збагаченні колишнього депутата від «Партії регіонів» Андрія Деркача. Про це повідомили «Центр протидії корупції» та пресслужбі САП у понеділок, 13 липня.

За версією слідства, у 2019-2020 роках Деркач регулярно їздив до Москви та зустрічався там з представниками головного управління російського Генштабу. Після цього за російські гроші він проводив антиукраїнські пресконференції.

«Сам Андрій Деркач не брав участі в судових засіданнях, щодо нього була застосована процедура спеціального судового провадження (in absentia). За наявною інформацією, Деркач перебуває в РФ, де активно працює та підтримує російський режим», – повідомили у ЦПК.

Судові дебати у справі Деркача тривали з 9 по 23 червня. 10 липня сторони скористались правом останніх реплік, а 13 липня ВАКС виніс вирок, визнавши Андрія Деркача винним у державній зраді та незаконному збагаченні.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Його визнано винуватим в одержанні у 2020 році 567 тис. дол. США від розвідувального органу РФ за підривну діяльність проти України, зокрема за дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО», – повідомили у пресслужбі САП.

Його засудили до 15 років позбавлення волі та конфіскації майна. Крім того, екснардепа позбавили права обіймати та посади органах держвлади та місцевого самоврядування строком на 3 роки. Вирок суду набере законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо сторона захисту не подасть апеляцію.

Чим відомий Андрій Деркач

58-річний Андрій Деркач є сином Леоніда Деркача – колишнього голови Служби безпеки України. Уперше став депутатом Верховної Ради у 1998 році. Деркач обирався до ВР від політсил «За Єдину Україну!», Соціалістична партія України, «Партія Регіонів». А 2019 році востаннє був обраний по 159-му округу Сумської області як безпартійний самовисуванець.

У 2020 році проти Деркача за спробу вплинути на вибори президента запровадили санкції США. Мінфін країни вважає, що у 2019 році Деркач і його соратники через підконтрольні їм ЗМІ використовували американські видання та соцмережі, аби дискредитувати офіційних осіб США. Ще тоді американські спецслужби повідомили, що Деркач упродовж більш ніж 10 років був агентом РФ та співпрацював з російською розвідкою.

У 2022 році СБУ викрила Деркача на створенні приватних охоронних компаній, які мали допомагати російським окупантам захоплювати міста. Того ж року НАБУ і САП повідомили йому про підозру в державній зраді та незаконному збагаченні. За даними слідства, за 2019-2022 року екснардеп одержав щонайменше 567 тис. доларів від російських правоохоронних і розвідувальних органів за підривну діяльність проти України.

На початку 2023 року президент України Володимир Зеленський позбавив Деркача українського громадянства, і тільки після цього Верховна Рада проголосувала за позбавлення його депутатського мандату.

З осені 2024 року активно залучений до російської політики, увійшов комітету безпеки та оборони Ради Федерацій Росії та став сенатором у Раді Федерації від Астраханської області. У грудні 2025 року отримав звання героя Росії.

У квітня 2026 року СБУ викрила Деркача на привласненні заповідної землі у Києві на 595 млн грн. За даними слідства, у 2019 році він разом з керівником Обухівського райвідділу державного комітету по земельних ресурсах та головою Обухівської райдержадміністрації привласнили 41,5 га природно-заповідного фонду Києва.