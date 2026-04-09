Андрій Деркач привласнив землі заповідної зони у Києві

Служба безпеки України викрила підрзрюваного у держзраді колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Андрія Деркача на привласнення земель природно-заповідного фонду Києва. Про це у четвер, 9 квітня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, у 2019 році, коли Андрій Деркач мав мандат нардепа, разом з керівником Обухівського райвідділу державного комітету по земельних ресурсах та головою Обухівської райдержадміністрації привласнили 41,5 га природно-заповідного фонду Києва. СБУ звертає увагу, що це – майже 50% від загальної площі цієї природоохоронної зони.

Встановлено, що тодішній нардеп та його спільники підробили документи та внесли неправдиві дані у Державний земельний кадастр. Крім того, вони намагалися легалізувати землю, розробивши для цього складну схему.

«Фігуранти намагалися легалізувати “схему”. Для цього після численних поділів, обʼєднань і перепродажів оформили земельні ділянки на родичів та знайомих Деркача і його спільників», – розповіли в СБУ.

Слідчі оцінюють привласнену землю у 595 млн грн. СБУ оголосила підозри всім трьом фігурантам. Їм інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та легалізацію привласненого майна (ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми та конфіскація майна. Наразі правоохоронці затримали ексочільника Обухівської РДА, екскерівник Обухівського райвідділу Держкомзему переховується за кордоном, а Деркач – в Росії. СБУ вживає заходів для притягнення до відповідальності всіх фігурантів справи.

Додамо, що Андрій Деркач був народним депутатом III-IX скликань, обирався до Верховної Ради від політичних сил «За Єдину Україну!», Соціалістична партія України та «Партія Регіонів». А 2019 році був обраний по 159-му округу Сумської області як безпартійний самовисуванець.

У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Деркач втік до Росії. У червні того ж року СБУ викрила екснардепа на співпраці з російським Генштабом. Встановлено, що росіяни завербували Деркача ще у 2016 році. Зокрема, за даними СБУ, він у різних областях України створив приватні охоронні фірми, за допомогою яких росіяни сподівались окуповувати території України. За підривну діяльність проти України російські правоохоронці та розвідка протягом 2019-2022 років заплатили Деркачу щонайменше 567 тис. доларів. У вересні 2022 року політику оголосили підозри у державній зраді та незаконному збагаченні й оголосили у розшук.

У січні 2023 року Володимир Зеленський позбавив Андрія Деркача українського громадянства, а Верховна Рада – депутатського мандату. Восени 2024 року Деркач став сенатором від Астраханської області Росії та увійшов до Комітету безпеки та оборони Ради Федерацій РФ. 10 грудня 2025 року стало відомо, що Андрій Деркач отримав звання героя Росії.

Крім того, Деркач з серпня 2020 року перебуває під санкціями США за спробу вплинути на вибори американського президента. У США вважають, що у 2019 році Деркач разом з соратниками через підконтрольні ЗМІ використовували американські видання та соцмережі, аби дискредитувати нинішніх та колишніх офіційних осіб США, які нібито причетні до корупційних злочинів.