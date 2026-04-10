Жовківський районний суд дійшов висновку, що вина Михайла Яха не доведена

Суд виправдав колишнього голову Сопошинської сільської ради на Львівщині, якого обвинувачували в одержанні хабаря за сприяння у виділенні земельної ділянки. Жовківський районний суд дійшов висновку, що вина Михайла Яха не доведена.

Як йдеться в матеріалах справи, у березні 2018 року до сільради звернувся мешканець із наміром отримати земельну ділянку площею близько 0,12 га для індивідуального садівництва. Йшлося про реалізацію права на безоплатну приватизацію землі. Слідство стверджувало, що тодішній сільський голова нібито скористався ситуацією та запропонував «вирішити питання» з оформленням документів за 2,5 тис. доларів. За даними матеріалів справи, гроші нібито були передані у червні 2018 року поблизу приміщення сільради, після чого посадовця затримали. Йому інкримінували ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Як писав ZAXID.NET, коли Михайла Яха затримали, місцеві мешканці навіть перекривали трасу на його захист, мовляв, сільського голову підставили.

У суді обвинувачений провину не визнав. Він заявив, що жодних грошей не вимагав і не отримував. А адвокат підсудного заявив про відсутність належних доказів вини.

У результаті Жовківський районний суд виправдав колишнього сільського голову Сопошинської сільської ради Михайла Яха та скасував арешт майна. Внесену заставу суд постановив повернути заставодавцю. Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з моменту його проголошення.