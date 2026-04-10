Дрони уразили дві бурові установки на півночі Каспійського моря

У ніч на пʼятницю, 10 квітня, підрозділи Сил оборони України уразили дві бурові платформи росіян на шельфі Каспійського моря. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу.

На фото, оприлюдненому Генеральним штабом, видно фрагмент бурової установки, до якої летів дрон. За даними Генштабу, за ніч українські оператори вдарили по двох таких обʼєктах у Каспійському морі.

«За попередньою інформацією уражені льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-2) на буровій платформі на родовищі імені В. Грайфера (колишня назва – Ракушечноє) та льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-1) на буровій платформі на родовищі імені Юрія Корчагіна», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Яких пошкоджень зазнали бурові установки, у пресслужбі Генштабу не уточнили.

Зазначається, що бурові платформи, які атакували безпілотники, розташовані у північній частині Каспійського моря за майже 1000 км від лінії бойового зіткнення. Установки є важливою ланкою в забезпеченні російської армії.

Нагадаємо, у ніч на 9 квітня безпілотники атакували місто Кримськ у Краснодарському краї Росії. За даними осінт-спільноти, БпЛА атакували нафтоперекачувальну станцію «Кримська».