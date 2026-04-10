Поліцейського вже звільнили з роботи

У Кременчуці на Полтавщині співробітники Державного бюро розслідувань викрили поліцейського, який разом зі спільнецею ошукав військового на понад 600 тис. грн. Про це йдеться у повідомленні ДБР, опублікованому у пʼятницю, 10 квітня.

За даними слідчих, військовий, який мав проблеми зі здоровʼям, планував пройти лікування та отримати статус обмежено придатного до служби. Бійцю порадили звернутися до поліцейського, який нібито «має звʼязки» серед медиків. Правоохоронець одразу заявив, що його послуга коштуватиме 20 тис. доларів, з них 12 – військовий сплатив одразу. Крім того, до схеми долучилися кума поліцейського, яка також почала вимагати з військового гроші – 3 тис. доларів за організацію госпіталізації та оформлення медичних довідок.

«Слідчі Бюро встановили, що жінка призначала зустрічі біля лікарні, однак щоразу переносила їх, посилаючись на вигадані причини. При цьому переконувала, що “за документами” військовий уже нібито проходить лікування. Згодом вона перестала виходити на зв’язок, а спільник відмовився повертати гроші», – йдеться у повідомленні ДБР.

Слідчі оголосили поліцейському та його спільниці підозри у шахрайстві у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України), їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Зазначається, що правоохоронця вже звільнили з посади.

