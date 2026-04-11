Екіпаж капсули евакуювали на американський військовий корабель

У суботу, 11 квітня, астронавти історичної місії «Артеміда II», які вперше за 50 років полетіли до Місяця, повернулися на Землю. За 10 днів вони пролетіли понад 406 000 км від Землі, повідомили у пресслужбі NASA.

Капсула ракети «Оріон», якою летіли чотири астронавти, приводнилася близько 03:00 за київським часом біля узбережжя Сан-Дієго. На відео, яке оприлюднила космічна агенція, видно момент приземлення капсули американських астронавтів за допомогою парашутів.

Капсула увійшла в атмосферу Землі зі швидкістю понад 40 тис. км/год. 11 її вбудованих парашутів сповільнили її до близько 32 км/год.

We can achieve great things when we work together.



The Artemis II recovery team includes specialists from the U.S. military alongside engineers and technicians from NASA and Lockheed Martin. pic.twitter.com/eQSPpNTeDS — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 11, 2026

Політ здійснили астронавти NASA Рід Вайзман, Крістіна Кох, Віктор Гловер, а також астронавт Канадського космічного агентства (CSA) Джеремі Гансен. Їхній політ тривав 10 днів, під час якого ракета з астронавтами вийшла на орбіту Місяця, облетіла його та повернулася на Землю. Усього шлях зайняв 406 770,39 км, що стало рекордом подоланої відстані в космосі. Нагадаємо, пуск ракети відбувся у ніч на 2 квітня.

Учасників місії евакуювали з капсули, наразі вони перебувають на борту американського десантного корабля «Джон П. Мурта». Там вони мають пройти медичне обстеження.

«Із завершенням «Артеміди II» увага тепер впевнено зосереджена на підготовці “Артеміди III” та до повернення на поверхню Місяця, будівництва бази та того, щоб ніколи більше не відмовлятися від Місяця», – сказав адміністратор NASA Джаред Айзекман.

Зазначимо, місія «Артеміда II» стала першою пілотованою місією до Місяця з 1972 року, коли США висадила астронавтів на поверхню супутника в межах місії «Аполлон II». На відміну від попередників, екіпаж «Артеміди II» не висаджувався на Місяць, а облетів його, зробив фото та провів наукові й технологічні експерименти.

Попередня місія «Артеміда I» відбулася у 2022 році без екіпажу. Тоді корабель успішно облетів Місяць і повернувся на Землю, хоча під час входу в атмосферу були зафіксовані проблеми з тепловим захистом, які згодом усунули.