Обвинувачений у корупції суддя Рожищенського районного суду Іван Сіліч оприлюднив декларацію про доходи за 2025 рік. Торік посадовець заробив понад мільйон гривень, а його дочка стала власницею квартири у селі Зміїнець.

Згідно з декларацією, оприлюдненою 20 березня, у 2025 році Іван Сіліч заробив на посаді судді понад 1,3 млн грн – це приблизно по 115 тис. грн щомісяця. Його дружина задекларувала ще 1,1 млн грн доходу від продажу автомобіля. Ймовірно, йдеться про Infiniti QX60 2016 року, який посадовець згадував у попередніх деклараціях.

Готівкових чи банківських заощаджень суддя не вказав, хоча у 2024 році декларував 400 тис. грн готівки. Водночас він і його донька мають банківські рахунки.

Сім’я Сілічів проживає у будинку площею 128,5 м² у селі Зміїнець Луцького району, який належить дружині судді. Також вона володіє СТО площею 356 м², чотирма земельними ділянками загальною площею близько 0,3 га та незавершеною господарською спорудою. Новим активом у декларації стала квартира доньки Марії: у грудні 2025 року вона придбала помешкання площею 42 м² у Зміїнці вартістю 1,1 млн грн.

Власного автомобіля суддя не має – він безоплатно користується Volvo XC90 2010 року, який належить, ймовірно, його сестрі Любові Сіліч.

Нагадаємо, у липні 2025 року правоохоронці повідомили Івану Сілічу про підозру у вимаганні неправомірної вигоди та шахрайстві. За версією слідства, суддя разом зі спільником підбурював волинянку дати хабар одному із суддів за ухвалення «потрібного» рішення у цивільній справі. Йшлося про 17 тис. грн та 400 доларів, при цьому ділитися хабарем із суддею підозрювані не планували.

У серпні 2025 року Вища рада правосуддя відсторонила Сіліча від здійснення правосуддя. На початку 2026 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування та передала справу до суду.

Слідство також встановило, що підозрювані намагалися приховати злочин: частину грошей обміняли у пункті обміну валют, іншу – у знайомого.

За підбурювання до надання неправомірної вигоди та шахрайство Івану Сілічу загрожує кримінальна відповідальність, а Вища рада правосуддя розглядає питання про його звільнення.

Івана Сіліча обрали головою райсуду у квітні 2024-го. До того підозрюваний уже очолював цю ж установу з 2011 року упродовж чотирьох термінів поспіль.