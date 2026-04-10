Юлія Ярмоленко показала, як роздає паски киянам

У четвер, 9 квітня, депутатка Київської міської ради Юлія Ярмоленко роздавала великодні паски мешканцям Дарницького району. У відео політикиня назвала паски російським словом «кулічі» та розповіла, що роздає їх не вперше, повідомив 10 квітня рух «Чесно».

На відео, яке оприлюднили в фейсбук-історіях на сторінці 41-річної Юлії Ярмоленко, депутатка показує скинути в купу паски. Також у кадр потрапила черга з літніх людей, які чекають на вході.

«Хочу підкреслити, що наші традиції видавати пасхальні кулічі – це підтримка нашого українського духу, і жоден росіянин, жоден нападник не зламає наші традиції», – сказала Юлія Ярмоленко.

У дописі Ярмоленко також розмістили напис зі словосполученням «Великодні кулічі». Зазначимо, слово «куліч» – це запозичене з російської мови слово на позначення великоднього хліба.

«Це класичний приклад того, як політики використовують свята та вразливі групи населення для власної реклами. Замість системної підтримки літніх людей, вони обирають разові акції з «кулічами» чи продуктовими наборами (як це полюбляє робити і Микола Тищенко)», – звернули увагу в русі «Чесно».

До слова, Ярмоленко не вперше роздає кондитерські вироби киянам. У 2019 році її помітили під час роздавання виборцям за списками тортів Roshen. Крім того, тоді киян запрошували на концерт на честь «свята весни».

Юлію Ярмоленко обрали депутаткою Київради від партії «Єдність» у 2020 році. Вона очолює постійну комісію Київської міської ради з питань охорони культурної спадщини. У 2019 році разом із нардепкою від «Слуги народу» Лесею Забуранною заснувала ГО «Лідери змін».

Нагадаємо, на Закарпатті у храмі святої великомучениці Катерини УПЦ (ПЦУ) роздавали військовим освячені паски з листівками народного депутата від ВО «Батьківщина» Івана Крулька. Паски роздавали в Хусті, Тячеві та Виноградові. На фотографіях, оприлюднених на фейсбук-сторінці храму, видно, що кожна з пасок містить у пакуванні листівку з надписом «З Великоднем! Іван Крулько» та партійну символіку ВО «Батьківщина».