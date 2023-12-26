Валерій Залужний прокоментував законопроект про мобілізацію

Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний підтримав виключення терміну «обмежено придатний». Цю зміну передбачає законопроект, який 25 грудня Кабмін подав на розгляд Верховної Ради.

Про це головнокомандувач Валерій Залужний заявив у ефірі національного телемарафону в вівторок, 26 грудня. «Я вважаю, що на сьогодні оперування ступенню інвалідності не є актуальним. Вирішує придатність не інвалідність, а ВЛК, яка визначає, чи придатна людина до служби. У законопроекті ми погодились, що необхідно залишити два поняття: людина придатна або непридатна, і позбавитись поняття обмежено придатний», – зазначив Валерій Залужний.

Він уточнив, що військові хочуть, аби ЗСУ поповнювали лише ті люди, які можуть воювати за фізичними показниками. Однак, чи можуть вони це робити, повинна вирішити ВЛК.

«Збройним Силам і мені головне – аби люди прийшли до війська і змогли виконувати своє завдання. Те, хто яку буде мати відстрочку, чи ні, кого держава буде призивати – це не моя компетенція, для цього є центральні органи виконавчої влади. Мені треба люди, боєприпаси та зброя, щоб продовжувати ведення бойових дій», – підсумував Валерій Залужний.

Нагадаємо, ввечері 25 грудня Кабмін вніс на розгляд парламенту законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби». Він передбачає низку змін в процесі мобілізації, зокрема, виключення терміну «обмежено придатний», запровадження можливості надсилати повістки про виклик до ТЦК СП через електронний кабінет чи електронну пошту.

Крім того, внесли ще один законопроект, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення.