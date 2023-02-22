Юрій Луценко воював у кількох гарячих точках, а наразі служить під Бахмутом

Колишній міністр внутрішніх справ України і екс-генпрокурор Юрій Луценко став командиром авіаційного полку. Наказ про його призначення підписав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Наказом Головнокомандувача Збройних сил України від 20 лютого 2023 року капітана Луценка Ю. В. призначено командиром взводу ударних беспілотних авіаційних комплексів роти ударних беспілотних авіаційних комплексів військової частини ЗСУ», – повідомила його речниця Лариса Сарган.

Номер військової частини не повідомляється.

8 лютого Луценко повідомив, що отримав військове звання капітана. Відомо, що зараз він служить у Бахмуті.

За словами його дружини Ірини, Юрій Луценко спочатку був в теробороні Києва, пізніше у Миколаєві та на Херсонському напрямку. Тепер, вже понад три місяці, він служить у Бахмуті і Соледарі.

Юрій Луценко двічі обіймав посаду міністра внутрішніх справ України (2005-2006, 2007-2010), а також обіймав посаду генерального прокурора у 2016-2019 роках. Для того, щоб Луценко міг стати генпрокурором, Верховна Рада навіть змінила законодавство, дозволивши обіймати цю посаду людям без юридичної освіти.