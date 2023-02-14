РЕБ «Палантин» знищили військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ

Військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ знищили новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби «Палантин», який почали застосовувати лише у 2019 році. Про це 14 лютого повідомили у прес-службі Сухопутних військ ЗСУ.

На опублікованому відео продемонстрований точний удар української артилерії по комплексу росіян.

У ЗСУ зазначають, що російська пропаганда активно рекламувала «Палантин», називаючи його таким, що «не має аналогів у світі».

Комплекс РЕБ «Палантин» прийнятий на озброєння армії Росії у квітні 2019 року. Росіяни називали його мобільним комплексом оперативно-тактичного рівня. Він призначений створювати перешкоди для стільникового та транкінгового зв'язку в короткохвильовому та ультракороткохвильовому діапазонах.

Базою для РЕБ служить КамАЗ. Росіяни зазначали, що комплекс може блокувати сигнал для безпілотників чи навіть перехоплювати управління на себе.