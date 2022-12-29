Міська влада Варшави вирішила відмовитися від гучного святкування новорічних свят, пояснюючи це війною в Україні. Про це повідомила прес-секретарка мерії Варшави Моніка Бойт, передає Tvn24.pl

Крім цього, за її словами, відмова від новорічних святкувань пов’язана з економією.

«В Україні, по той бік нашого східного кордону, йде жорстока, кривава, звіряча війна, де щодня гинуть люди, мирні жителі. Тому це не та атмосфера, яка сприяє організовувати особливо радісні заходи. У нас енергетична криза, тому ми скорочуємо свої витрати, в першу чергу на розваги», – сказала вона.

Також влада Варшави закликала не використовувати під час святкування новорічних свят петарди і феєрверки, зважаючи на те, що це може викликати негативні асоціації з війною у переселенців з України, особливо у дітей.