Біржова вартість Facebook вперше перевищила трильйон доларів
Вартість компанії підскочила після того, як суд відхилив антимонопольний позов проти Facebook
Акції корпорації Facebook зросли більш ніж на 4% та вперше сягнули ринкової капіталізації на рівні понад 1 трлн доларів, повідомляє CNN Business.
Біржова вартість компанії підскочила після того, як у понеділок, 28 червня, суд Сполучених Штатів відхилив антимонопольний позов проти Facebook, який мав на меті змусити компанію продати Instagram і WhatsApp.
Федеральний суд відхилив антимонопольну скаргу Федеральної торгової комісії (FTC) проти Facebook, заявивши, що відомство не надало доказів, які доводять, що гігант соціальних мереж має монополію у соціальних мережах.
У висновку суду йдеться про те, що FTC «не представив достатньо фактів, щоб правдоподібно встановити... що Facebook (FB) має монопольну владу на ринку соціальних мереж».
У повідомленні йдеться і про те, що FTC не надала достатньо доказів того, що Facebook займає частку «60% плюс» на ринку персональних соціальних медіа.
Нагадаємо, на українській фондовій біржі ПФТС з 15 квітня допущено до обігу акції американських техкомпаній, зокрема й Facebook.