Акції корпорації Facebook зросли більш ніж на 4%

Акції корпорації Facebook зросли більш ніж на 4% та вперше сягнули ринкової капіталізації на рівні понад 1 трлн доларів, повідомляє CNN Business.

Біржова вартість компанії підскочила після того, як у понеділок, 28 червня, суд Сполучених Штатів відхилив антимонопольний позов проти Facebook, який мав на меті змусити компанію продати Instagram і WhatsApp.

Федеральний суд відхилив антимонопольну скаргу Федеральної торгової комісії (FTC) проти Facebook, заявивши, що відомство не надало доказів, які доводять, що гігант соціальних мереж має монополію у соціальних мережах.

У висновку суду йдеться про те, що FTC «не представив достатньо фактів, щоб правдоподібно встановити... що Facebook (FB) має монопольну владу на ринку соціальних мереж».

У повідомленні йдеться і про те, що FTC не надала достатньо доказів того, що Facebook займає частку «60% плюс» на ринку персональних соціальних медіа.

Нагадаємо, на українській фондовій біржі ПФТС з 15 квітня допущено до обігу акції американських техкомпаній, зокрема й Facebook.