У приватному будинку у Винниках чоловік вбив матір і сестру та намагався вбити ще одну сестру та сусідку

Прокурори скерували до суду клопотання про примусове лікування у психіатричній лікарні 47-річного мешканця міста Винники біля Львова, який у червні 2025 року зарізав літню матір та рідну сестру та поранив ножем іншу сестру та сусідку.

Як повідомили у середу, 26 листопада, у прокуратурі Львівщини, прокурори скерували до суду клопотання про застосування до підозрюваного примусових заходів медичного характеру.

За висновком судового психіатричного експерта, чоловік страждає на тяжкий психічний розлад, який у нього діагностували у 2014 році. Остаточне рішення про його примусове лікування ухвалюватиме суд.

Нагадаємо, 27 червня у приватному будинку у Винниках 47-річний чоловік вчинив подвійне вбивство – зарізав кухонним ножем сплячу 80-річну матір та 56-річну сестру. Також нападник поранив ножем 54-річну сестру та 75-річну сусідку – свою хрещену, увірвавшись у її будинок. Нападника оперативно затримала поліція за вчинення умисного вбивства та замаху на вбивство. За клопотанням прокурора, він перебуває у закладі надання психіатричної допомоги.