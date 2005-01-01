Палац спорту «Україна» влаштував грандіозне свято для дітей

Сьогодні, 1 червня, в межах святкувань Дня захисту дітей, у Львові грандіозне свято в Палаці Спорту, що на вул. Мельника, 18, зібрало понад 1000 гостей.

Вражаючий настрій створили гурт «Пелікан», виконавці бойового гопака, співачка Dana M, Майстерня марципанів, запальний DJ, гурт La Vivo. Ведучі свята – дует ВлаТар зі своїм яскравим Дзідзьо-шоу.

Драйвом дітей заряджали спортивні змагання, квести та чисельні атракціони.

Захід організувала адміністрація Палацу спорту «Україна». Також гостям свята представили проект оновленого Палацу спорту.

«Реконструкція палацу спорту «Україна» – це, в першу чергу, нагода якомога більше дітей і молоді зацікавити спортом, залучити до нього, витягнувши їх з-за комп’ютерів і планшетів. Лише за дітьми наше майбутнє, і ми повинні докладати максимум зусиль, щоб вони зростали здоровими та сильними. Саме тому сьогодні, у День захисту дітей, ми презентуємо макет сучасного поліфункціонального закладу, де можна буде з користю проводити вільний час, займатися спортом та розвиватися», – розповів заступник директора палацу спорту «Україна» Тарас Ящишен.

Проект реконструкції палацу спорту передбачає будівництво закритих тенісних кортів, аби спортсмени могли тренуватися протягом цілого року, а не лише у теплу пору, як це відбувалось дотепер.

Теперішню споруду палацу модернізують й облаштують у ній спортивний і дитячий басейни, спа-центр, окремі зали для занять баскетболом, футболом та групових тренувань. Також тут діятимуть гуртки зі спортивних та бальних танців, заклади дошкільного розвитку дитини: класи «Монтессорі», малювання, шахи, заняття з дизайну. А для проведення лекцій та різних майстер-класів створять окрему зону коворкінгу.

На території довкола палацу спорту проведуть благоустрій, облаштують громадські простори й зони відпочинку, а також висадять нові зелені насадження. Для того, щоб площу перед оновленим спорткомплексом не запарковували автомобілями, в проекті реконструкції передбачили будівництво підземного паркінгу.

Саму реконструкцію палацу спорту «Україна» планують розпочати вже у другій половині року, а завершити всі роботи – до 2020 року.