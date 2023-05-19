Велика Британія і США запровадять масштабні пакети санкцій проти Росії. Про це йдеться в повідомленнях представників цих держав.

Зокрема, під британські санкції потраплять 86 фізичних та юридичних осіб, пов'язані з російським енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним та фінансовим секторами.

Під нові британські санкції потрапили 9 компаній, пов'язаних із російською державною атомною енергетичною компанією «Росатом» і які виробляють технології, зокрема, лазери.

Раніше прем'єр-міністр Ріші Сунак анонсував також заборону імпорту російських алмазів і металів, включаючи алюміній, нікель і мідь.

До нового пакету санкцій США проти Росії увійдуть близько 300 компаній, суден і літаків. США також запровадять експортні обмеження щодо близько 70 компаній із Росії та третіх країн. Представник Білого дому на брифінгу наголосив, що санкції поширять на додаткові сектори російської економіки, ключові для її військово-промислового комплексу.

Він сказав, що США продовжать розширювати експортний контроль, «щоб Росії було ще важче підтримувати свою військову машину». Зокрема, це включає обмеження постачання низки товарів, які «мають ключове значення на полі бою». Санкції будуть спрямовані проти фінансових посередників, а також проти енергетичних і видобувних потужностей РФ та інших посередників, які допомагають підтримувати війну.