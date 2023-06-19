Велика Британія запровадила нове законодавство, яке дозволяє зберігати санкції проти Росії, поки Москва не виплатить компенсацію Україні, повідомив у понеділок, 19 червня, британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

За його словами, уряд Британії бере на себе повноваження зберігати санкції проти Росії до виплати компенсації Україні та запроваджує новий шлях для заморожених російських активів, які можуть бути пожертвувані на відновлення України. Нові заходи оголошені напередодні проведення цього тижня великої конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Лондоні. Також це відбувається на тлі того, що Лондон готується прийняти закон, який вимагатиме від осіб, що володіють активами у Великій Британії від імені Центрального банку Росії, Міністерства фінансів Росії або Російського фонду національного добробуту розкривати їх британському казначейству.

«Оскільки Україна продовжує захищатися від російського вторгнення, жахливі наслідки путінської війни очевидні. Потреби України у відновленні є і будуть величезними», – констатував Клеверлі.

«Завдяки нашим новим заходам сьогодні ми зміцнюємо санкційний підхід Великої Британії, підтверджуючи, що Велика Британія готова використовувати санкції для того, щоб Росія заплатила за відновлення країни, на яку вона так необачно напала», – додав він.

Крім того, як повідомила прес-служба британського уряду, підсанкційні росіяни, які кажуть, що підтримують Україну, тепер також матимуть спосіб пожертвувати свої заморожені кошти на відновлення України. У повідомленні наголошується, що це буде добровільний процес, за допомогою якого особи, які потрапили під санкції, можуть подати заявку на виділення коштів спеціально для підтримки відновлення та реконструкції України.

«Не буде жодного примусу осіб з метою заохотити їх до переказу коштів, а також будь-яких пропозицій послаблення санкцій в обмін на пожертву», – зазначається в повідомленні.

Точні механізми фонду, який виплачуватиме ці пожертви, будуть оголошені згодом.