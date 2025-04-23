Українська делегація на перемовинах у Лондоні

Велика Британія підтвердила, що перемовини щодо мирного врегулювання російсько-української війни на рівні міністрів МЗС п’ятьох країн, відклали. Про це у середу, 23 квітня, повідомив The Guardian із посиланням на заяву британського зовнішньополітичного відомства.

Перемовини щодо миру в Україні на рівні глав міністерств закордонних справ мали відбутися у середу, 23 квітня, у Лондоні. Планувалося, що у них візьмуть участь міністри МЗС Британії, США, Франції, Німеччини та України, а головуватиме перемовинами очільник британського зовнішньополітичного відомства Девід Леммі.

Вранці 23 квітня Sky News повідомило, що топдипломати Британії, США, Франції, Німеччини та України відклали заплановану зустріч у Лондоні для переговорів на високому рівні. Цю інформацію також підтвердило «Суспільне» з посиланням на джерело у дипломатичних колах.

Пізніше у короткій заяві МЗС Великої Британії підтвердило, що «сьогоднішня зустріч щодо мирних переговорів щодо України з міністрами закордонних справ відкладається». Водночас у повідомленні зазначається, що перемовини продовжаться, але на нижчому дипломатичному рівні, крім того, вони будуть закритими для ЗМІ.

Близько 12:15 МЗС України повідомило, що у Лондоні Андрій Сибіга та міністр оборони України Рустем Умєров розпочали зустріч з британськими колегами Девідом Леммі та Джоном Гілі.

У вівторок, 22 квітня, низка закордонних ЗМІ поширили інформацію, що на перемовинах у Лондоні США запропонують визнати Крим російським. Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу назвав ці повідомлення «сигналами» та відкинув таку можливість, заявивши, що Україна юридично не визнає окупацію Криму.

Того ж дня стало відомо, що держсекретар США Марк Рубіо не братиме участь у перемовинах в Лондоні. Від США в Лондон прибуде спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог. За даними The New York Times, Рубіо скасував поїздку до Великої Британії через заяви Володимира Зеленського щодо Криму.

Доповнено. Перша віцепрем’єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко у своєму дописі у соцмережі Х заявила, що під час зустрічі з партнерами в Лондоні українська делегація підтверджує принципову позицію: Україна готова вести переговори, але не здаватися.

«Не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством. Повне припинення вогню – на суші, у повітрі та на морі – є необхідним першим кроком. Якщо Росія вибере обмежену паузу, Україна відповість тим же. Наш народ не прийме заморожений конфлікт, замаскований під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов’язкових гарантій безпеки – достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир», – написала Юлія Свириденко.