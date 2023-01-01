МЗС Великої Британії заявило, що врізає фінансування незаконної війни Путіна

З 1 січня Велика Британія повністю зупинила імпорт російського скрапленого природного газу. Країна підтримує партнерів на шляху до скорочення залежності від російських енергоносіїв.

«Сьогодні Велика Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого природного газу. Ми перекриваємо Путіну шлях до фінансування його незаконної війни і підтримуємо країни по всьому світу на шляху до зменшення їхньої власної залежності», – повідомило міністерство закордонних справ Британії на своїй сторінці у Twitter.

Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas.



We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) January 1, 2023

Як пише Уніан, ще у 2021 році російський газ становив близько 4-5% британського імпорту, а російська нафта – 11%. Але через агресію Росії до України Великобританія, як і багато інших країн, скоротила споживання російських енергоносіїв. Тоді королівство зобов’язалося до кінця 2022 року повністю відмовитися від імпорту російської нафти та припинити закуповувати російський газ.