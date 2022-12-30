Через нові обстріли Росією української цивільної інфраструктури міноборони Великої Британії анонсувало новий пакет допомоги для розмінування та знешкодження вибухівок. Про це повідомила прес-служба міністерства.

Зазначається, що Україна отримає понад 1000 металодетекторів Vallon та 100 комплектів для знешкодження бомб.

«Протягом всієї цієї війни Кремль цинічно цілився по цивільній інфраструктурі України. Водночас він стверджував, що завдаватиме виключно "хірургічних ударів" по військових об'єктах», – повідомило Міноборони Британії.

Нагадаємо, 29 грудня росіяни запустили 70 ракет по обʼєктах житлового сектору та критичної інфраструктури України.