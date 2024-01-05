Також Росія запустила ракету іноземного виробництва по Харкову 5 січня

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс відреагував на інформацію про російські обстріли України ракетами виробництва КНДР. У п’ятницю, 5 січня, він заявив, що Північна Корея понесе наслідки за підтримку агресії та військову допомогу Росії.

За словами Гранта Шаппса, те, що світ відвернувся від Росії від початку повномасштабного вторгнення до України, змусило президента Росії Владіміра Путіна «зазнати приниження та простягнути руки до КНДР». Відтак, Росія порушила численні резолюції Ради безпеки ООН, підписантом яких вона є, та поставила під загрозу безпеку іншого регіону світу.

«Це має припинитися зараз. Разом із нашими партнерами ми зробимо так, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку Росії», – заявив Грант Шаппс.

Наразі невідомо, які саме наслідки отримає Північна Корея за співпрацю з Росією, проте, імовірно, йдеться про нові пакети санкцій.

Нагадаємо, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що російські окупанти почали застосовувати для атак по українських містах північнокорейські балістичні ракети. Приблизна дальність ракет, схожих на російські «Іскандери» – 900 км.

У США зазначили, що мінімум одну ракету КНДР росіяни запустили 30 грудня 2023 року по Запорізькій області. Водночас 5 січня активіст Сергій Стерненко повідомив, що на фронті застосування північнокорейських боєприпасів зафіксували ще з літа 2023 року.

Також 5 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив «Укрінформу», що окупанти обстріляли Харків іноземними ракетами. Тип та країну-виробника наразі встановлюють. Згодом застосування ракети неросійського виробництва підтвердили і в прес-службі Харківської обласної прокуратури.