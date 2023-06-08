Велика Британія в четвер, 8 червня, розширила санкції проти білоруського режиму за активне сприяння вторгненню Росії в Україну. Новий пакет дозволяє британському уряду обмежити експорт з Білорусі та припиняти спроби Росії обійти санкції.

За повідомленням британського МЗС, країна запроваджує заборону на імпорт із Білорусі золота, цементу, дерева та каучуку, які є джерелом доходу для режиму Лукашенка. Забороняється також постачання Білорусі банкнот, товарів, технологій та матеріалів, які можуть бути використані для виробництва хімічної та біологічної зброї.

Крім того, соціальні мережі та інтернет-провайдери обмежать доступ до сайтів білоруських медіа для припинення пропаганди.

Уряд Британії також вживатиме заходів для боротьби з тими, хто обходить санкції, в тому числі шляхом обмеження коштів, які Білорусь може залучити, а також подальшого обмеження доступу Білорусі до фінансових ринків Великої Британії.

Під санкції також потраплять понад 100 осіб і організацій, які підтримували репресії у Білорусі.

Британське МЗС нагадало, що білоруський режим дозволив Росії використовувати свою територію та повітряний простір для нанесення ракетних і дронових ударів по Україні на додаток до надання значної підготовки та матеріально-технічної підтримки російським силам.